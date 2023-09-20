Немного об оформлении наследства

Вопрос: У меня умер отец, которому принадлежала квартира в г.Омске. Могу ли я принять наследство, если в моем свидетельстве о рождении в графе отец-прочерк?

Ответ: Законодательством предусмотрено 8 очередей наследования по закону. Нотариус проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, состав и место нахождения наследственного имущества. Таким образом, для вступления в права наследования по закону Вам необходимо доказать родство с наследодателем. Установить родственные отношения с умершим «предполагаемым отцом» возможно в судебном порядке.

Вопрос: У меня имеется сын, которому 50 лет (является пенсионером, за выслугу лет на севере), связь с ним не поддерживаю. Я написал завещание на свою дочь на всё свое имущество. Других наследников у меня нет. Вправе ли сын претендовать на имущество после моей смерти, если имеется завещание?

Ответ: Согласно действующему законодательству, свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве, право на которую имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

К нетрудоспособным в указанных случаях относятся:

- несовершеннолетние лица;

-женщины, достигшие пятидесятипятилетнего возраста, и мужчины, достигшие шестидесятилетнего возраста.

- граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы.

Досрочное назначение пенсии не является основанием признания Вашего сына нетрудоспособным, но если Ваш сын будет являться нетрудоспособным на день открытия наследства, то он будет иметь право на обязательную долю в наследственном имуществе.

Нетрудоспособным наследникам независимо от содержания завещания будет причитаться не менее ½ доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону (при наличии сына и дочери, обязательная доля нетрудоспособного сына будет составлять -¼ доля.)

Вопрос: Моей маме в 45 летнем возрасте при смене паспорта, допустили ошибку в фамилии. Паспорт менять не стала, а в последующем она приобрела квартиру, загородный дом и земельный участок. Сейчас маме 82 года и встал вопрос, повлияет ли данная опечатка при оформлении наследственных прав в случае ее смерти? Я являюсь единственной дочерью (единственной наследницей), в моем свидетельстве о рождении мама записана под фамилией до замены паспорта, есть расхождения с действующей фамилией мамы. Имеет ли смысл маме составить завещание на меня, во избежание бюрократических проволочек при оформлении наследственных прав?

Ответ: Нотариус при оформлении наследственных прав устанавливает наличие оснований для наследования по закону на основании бесспорных фактов. При наличии ошибок в документах, не позволяющих ему достоверно установить факт родственных отношений, нотариус откажет в выдаче свидетельства о праве на наследство. В этом случае Вам необходимо будет доказывать родственные отношения с мамой в судебном порядке. Ваша мама вправе завещать имущество любым лицам по ее усмотрению, в том числе Вам. В случае отсутствия в завещании указания родственных отношений, Вам как наследнику по завещанию не нужно подтверждать родство с наследодателем. Но стоит обратить внимание, что тариф за выдачу свидетельства о праве на наследство для близких родственников меньше, чем для третьих лиц.

Григорьева Людмила Георгиевна – нотариус Знаменского района Омской области