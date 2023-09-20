Подрядчик почти на 50% завершил ремонт улицы Волочаевской в центре Омска

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске подрядчик почти наполовину завершил ремонт улицы Волочаевской. Дорогу должны были отремонтировать в 2024 году, однако подрядная организация приступила к работам уже в этом году.

По информации УДХБ, на объекте выполнены почти 50% работ по контракту. Подрячик в лице ООО «СФ «Континент» практически полностью завершил укладку выравнивающего слоя асфальта. Более чем на 60% выполнены работы по укладки новой тротуарной плитки. Если позволят погодные условия, строители полностью завершат асфальтирование и обустройство тротуаров до конца 2023 года. Если нет, то подрядная организация сможет закончить все оставшиеся работы и сдать объект до осени 2024 года.

Отметим, реконструкция улицы по контракту обойдется почти в 40 миллионов рублей.

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