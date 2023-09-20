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НовостиОбщество20 сентября 2023 9:00

Многоквартирные дома в Ленинском округе полностью приготовили к зиме

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании завершили подготовку к грядущему отопительному сезону
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: Владимир Казионов.

Фото: Владимир Казионов.

В Ленинском округе полностью подготовили жилой фонд к зиме. В подготовке округа к грядущему отопительному сезону приняли участие ресурсоснабжающие организации и управляющие компании.

В межотопительный период были проведены гидравлические испытания на прочность и плотность всех сетей и запорной арматуры. Все повреждения, выявленные в ходе них, были оперативно устранены.

В администрации Ленинского округа назвали лидеров по подготовке к зиме среди управляющих компаний. Их число вошли: ООО «Коммунсервис», ООО «ЖКХ «Ленинское», ООО «КТиИС» и ООО «Ваш дом». Эти организации не только качественно и в срок подготовили дома, но и оказали помощь собственникам тех домов, что остались без управляющей компании.

На сегодня, 20 сентября, ресурсоснабжающим организациям уже были предъявлены внутренние системы отопления на 866 домах, расположенных на территории Ленинского округа. Это 100% от всех многоквартирных домов в округе.

— Получение паспорта готовности дома - итог сложной и слаженной работы ресурсоснабжающих, управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Лучшим показателем данной работы является обеспечение бесперебойной подачи тепла в многоквартирные дома в холодное время года и отсутствие жалоб жителей на отопление в доме, — подчеркнул начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ленинского округа Александр Шнипко.

Напомним, к приближающемуся отопительному сезону в Омске подготовили свыше 5,7 тысяч многоквартирных домов, а также 700 объектов социальной сферы.