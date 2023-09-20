Проели грант: двое жителей Омской области спустили грант на 650 тысяч на свои нужды, теперь им грозит 6 лет колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура передала в суд уголовное дело о мошенничестве при получении гранта в отношении двух жителей Омского района.

По версии следствия, в 2020 году фигуранты дела — 46-летний мужчина и 31-летняя женщина — получили из муниципального бюджета 650 тысяч рублей в качестве гранта на реализацию проекта «Инновационная организация полуавтоматического мини-цеха по выпуску кулинарных и хлебобулочных изделий в деревне Ракитинка».

Однако расходовать грант на те цели, на которые он был выдан, обвиняемые не собирались. Вместо этого они потратили полученные деньги на личные нужды.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрим Омский районный суд. Фигурантам дела грозит до 6 лет колонии.

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