77 млрд рублей поступило в бюджет Омской области в 2023 году

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023 году в бюджет Омской области поступило 77 млрд рублей. Об этом сообщает региональное управление налоговой службы.

Сумма определена за 8 месяцев года, что на 12,1% превышает уровень аналогичного периода 2022 года.

Так, большую часть доходов составили платежи по налогу на доходы — 34,8%, налогу на прибыль — 30,5%, акцизам на подакцизные товары — 17,4%.

К слову, в областной бюджет из этих денег поступило 65 млрд рублей, в бюджет города Омска — 6,8 млрд рублей по районам распределили 5 млрд рублей.

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