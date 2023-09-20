77 млрд рублей поступило в бюджет Омской области в 2023 году

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В 2023 году в бюджет Омской области поступило 77 млрд рублей. Об этом сообщает региональное управление налоговой службы.
Сумма определена за 8 месяцев года, что на 12,1% превышает уровень аналогичного периода 2022 года.
Так, большую часть доходов составили платежи по налогу на доходы — 34,8%, налогу на прибыль — 30,5%, акцизам на подакцизные товары — 17,4%.
К слову, в областной бюджет из этих денег поступило 65 млрд рублей, в бюджет города Омска — 6,8 млрд рублей по районам распределили 5 млрд рублей.
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