14% омичей готовы поехать в отпуск на автомобиле

Фото: Алексей БУЛАТОВ

А отпуск на автомобиле готовы поехать 14% омичей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Аналитики издания посчитали, что на машине отправляются в небольшие путешествия от 6 до 10 дней. Это самый комфортный и дешевый способ передвижения.

Правда есть и те жители страны, которые в большей степени предпочитают поездки на машине. Например, жители Санкт-Петербурга, Казани и Ярославля в большей степени предпочитают автотуризм. Они любят ездить на автомобиле в Подмосковье, Поволжье, Дагестан, на Кавказ, Черноморское побережье и в Санкт-Петербург.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru