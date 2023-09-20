14% омичей готовы поехать в отпуск на автомобиле

Фото: Алексей БУЛАТОВ
А отпуск на автомобиле готовы поехать 14% омичей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Аналитики издания посчитали, что на машине отправляются в небольшие путешествия от 6 до 10 дней. Это самый комфортный и дешевый способ передвижения.
Правда есть и те жители страны, которые в большей степени предпочитают поездки на машине. Например, жители Санкт-Петербурга, Казани и Ярославля в большей степени предпочитают автотуризм. Они любят ездить на автомобиле в Подмосковье, Поволжье, Дагестан, на Кавказ, Черноморское побережье и в Санкт-Петербург.
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