Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 5:03

Поезд из Омска в Крым будет ходить до 9 декабря

Обратный рейс в Сибирь запланирован на воскресенье
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Даниил ОПАРИН

До 9 декабря буде ходить поезд из Омска в Крым. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд № 75/76 будет выезжать из Омска по средам. Из Крыма отправление запланировано на воскресенье. Время в пути составит 3,5 суток.

Отметим, что после указанной даты перевозчик предоставит обновленное расписание.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru