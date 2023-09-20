Поезд из Омска в Крым будет ходить до 9 декабря

Фото: Даниил ОПАРИН
До 9 декабря буде ходить поезд из Омска в Крым. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Поезд № 75/76 будет выезжать из Омска по средам. Из Крыма отправление запланировано на воскресенье. Время в пути составит 3,5 суток.
Отметим, что после указанной даты перевозчик предоставит обновленное расписание.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru