Поезд из Омска в Крым будет ходить до 9 декабря

Фото: Даниил ОПАРИН

До 9 декабря буде ходить поезд из Омска в Крым. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд № 75/76 будет выезжать из Омска по средам. Из Крыма отправление запланировано на воскресенье. Время в пути составит 3,5 суток.

Отметим, что после указанной даты перевозчик предоставит обновленное расписание.

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