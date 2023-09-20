Свердловская «Брусника» построит в Омске дом с подземной парковкой на берегу Иртыша

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дом с подземной парковкой на берегу Иртыша в Омске построит свердловская «Брусника». мэрия выдала компании разрешение на строительство.
Это будет вторым зданием в микрорайоне «Кварталы Драверта», которые располагаются на Левобережье Омска.
Дом с переменной этажностью будет иметь подземный паркинг, 17 офисных и 3 торгово-выставочных помещения, а также 338 квартир и 241 кладовую.
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