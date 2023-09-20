Работодатели активно ищут дворников среди омичей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди омичей активно ищут дворников работодатели. Такие данные предоставили аналитики НН.ру.

Как оказалось, таких специалистов в регионе мало. Наравне с ними не хватает поваров, токарей, врачей и уборщиков.

– Дефицит человеческих ресурсов – фундаментальная проблема рынка труда. Конкуренция за сотрудников растет и по законам рыночной экономики провоцирует рост стоимости привлечения сотрудников и в принципе любых расходов на персонал. И пока нет никаких предпосылок к тому, что текущее положение дел изменится, – поясняют эксперты.

В последнее время компании столкнулись с трудностями при поиске автослесарей, сантехников, геологов, агентов по недвижимости, швей, маляров-штукатуров, машинистов, разнорабочих, грузчиков, автомойщиков и сварщиков.

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