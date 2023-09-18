В Омске на Левобережье изменят схемы 11 маршрутов общественного транспорта

Фото: «Архив КП».

В Омске на Левом берегу с 18 сентября изменят схемы движения 11 маршрутов общественного транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Изменения схем движения маршрутов общественного транспорта связаны с перекрытием участка бульвара Архитекторов (от проспекта Комарова до улицы Степанца). Там АО «Омск РТС» будет проводить работы по переустройству тепловых сетей в преддверии грядущей масштабной реконструкции бульвара Архитекторов. Важно отметить, что на этом участке будет закрыто движение абсолютно всех видов видов транспорта.

Маршруты № 8Н, 21, 24, 64, 99, 344, 418, 500 при движении с улицы 70 лет Октября будут направлены на улицы Степанца и Туполева, затем — на проспект Комарова, далее — по утвержденным схемам, в обратном направлении — с проспекта Комарова будут следовать по улицам Туполева, Степанца, 70 лет Октября, далее — без изменений.

Маршруты № 212, 331 и 503 при движении с улицы 70 лет Октября поедут по улицам Дмитриева и Ватутина, далее — по открытому участку бульвару Архитекторов и по утвержденным схемам, в обратном направлении — с бульвара Архитекторов будут следовать по улицам Ватутина, Дмитриева, 70 лет Октября, далее — с проспекта Комарова прямо по улице Степанца, с левым поворотом на улицу Туполева, далее — без изменения схем движения.

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Отметим, перекладывать коммуникации на бульваре Архитекторов будут в шесть этапов. Второй и третий участки будут перекрыты в октябре 2023 года. Реконструкция улицы предусматривает ее расширение до шести полос, обустройство велодорожек, строительство новой контактной сети для троллейбуса. Все работы будут проходить за счет средств инфраструктурного кредита.

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