В Омской области по-прежнему актуальными остаются вопросы ликвидации свалок на землях сельскохозяйственного назначения

Управлением Россельхознадзора по Омской области на системной основе проводится анализ деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по участию в мероприятиях, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения.

Управлением во взаимодействии с Правительством Омской области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерством природных ресурсов и экологии Омской области и органами местного самоуправления региона реализуются мероприятия по организации ликвидации свалок.

Вопросы, связанные с необходимостью принятия мер по устранению свалок, вынесены на обсуждение заседаний штабов, регулярно проводимых в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 10.03.2022 № ВА-П11-3693.

Кроме того, Управление неоднократно информировало глав муниципальных образований, что на территории Омской области действует государственная программа «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 № 255-п, в рамках которой предусмотрены мероприятия на предоставление субсидий местным бюджетам на организацию сбора, транспортирования и захоронения ТКО.

По инициативе ведомства Министерством природных ресурсов и экологии Омской области рассмотрены и изменены критерии и условия отбора объектов ТКО, планируемых к ликвидации за счет субсидий из областного бюджета в 2023 году, а именно, расположение объекта размещения ТКО на землях сельскохозяйственного назначения.

Информация по выявленным свалкам направлялась в прокуратуры Омской области, губернатору Омской области, главам муниципальных районов для принятия мер реагирования, также сведения о свалках передаются в Минприроды Омской области и Росреестр.

Так, по материалам Управления Россельхознадзора районными прокурорами предъявлено в суды 21 исковое заявление о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления и понуждении принять меры по ликвидации свалок, внесено 19 представлений об устранении нарушений федерального законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечено 15 должностных лиц.

Тем не менее, на данный момент на территории региона по-прежнему находится 96 свалок общей площадью 213,7 га, выявленных специалистами регионального Россельхознадзора с 2017 года, в текущем году уже выявлено 14 свалок на площади 13,7 га.

Ведомство продолжает комплексно подходить к решению проблемы и считает, что все заинтересованные стороны должны стремиться очистить плодородные земли от захламленности, включая глав муниципальных и сельских поселений Омской области.