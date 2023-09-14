Москва выделила 149 млн рублей Омской области на ремонт сельских домов культуры

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

На ремонт и оснащение сельских домов культуры в Омской области 149 млн рублей выделил федеральный бюджет. Об этом сообщил губерантор Виталий Хоценко.

- В рамках президентского нацпроекта «Культура» получила 149 млн рублей из федерального бюджета, еще 15 добавим от региона. Направим их на восстановление четырех домов культуры в районах, завершение капремонта в школе искусств в Больших Уках. Еще одна школа получит средства на капитальный ремонт здания, - пояснил глава региона.

Хоценко также отметил, что обновление ждут еще 32 сельских учреждения культуры, в 16 школ искусств будет поставлено оборудование и инструменты. Еще порядка 55 млн рублей направят на поддержку постановок и оснащение театров в регионе.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru