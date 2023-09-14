Виталий Хоценко наградил за служение Омской области пенсионерку, прокатившую его по селу

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко
Пенсионерку, прокатившую по селу в Большеречнском районе омского губернатора, представят к региональной госнаграде. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виталий Хоценко.
История произошла весной 2023 года. Тогда, как и всегда, в Омской области полыхали пожары. Новоназначенный на тот момент временно исполняющий обязанности губернатора отправился в «пекло». В деревне Чистоозерье его встретила 80-летняя Надежда Кучумова, которая на самодельном транспорте прокатила главу региона по пострадавшему от огня селу.
Теперь ей присвоено почетное звание третьей степени «За служение Омской области». К слову, дом самой пенсионерки тогда не пострадал.
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