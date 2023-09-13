Омский водоканал строит водопровод для поселка Октябрьский

Омский водоканал построит водопроводные сети для потребителей поселка Октябрьский Калининского поселения Омского района. Строительство коммунальной инфраструктуры ведется в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Трасса водопровода протяженностью 9210 метров будет выполнена из полиэтиленовых труб, которые прослужат не менее полувека. Срок исполнения муниципального контракта – декабрь 2024 года. Строительство сетей водопровода финансируется из местного бюджета Омского района - это в сумме около 89 млн рублей. По состоянию на начало сентября работы выполнены на 75%.

- Строительство сетей для поселка Октябрьский – не первый опыт работы омского водоканала в рамках федерального проекта «Чистая вода». В прошлом году по этой программе мы построили водопровод до поселка Омский Омского района. Омский водоканал находится в партнерских отношениях с Правительством Омской области и Администрацией Омска. Наш потенциал может быть использован не только при строительстве новых трубопроводов, но и при модернизации существующих в ограниченных условиях бюджетных средств. Переформатировать систему управления, повысить энергоэффективность и снизить потери воды возможно при передаче неэффективных МУПов в концессию профессиональному частному оператору, - рассказал генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Графиком муниципального контракта строительство трубопровода предусмотрено до начала декабря текущего года. Благоустройство и озеленение - в 2024 году. Специалисты омского водоканала ведут работы с опережением графика. Завершить строительство водопровода и смонтировать насосную станцию планируют до конца 2023 года.

Кроме строительства водопроводных сетей, которое ведется как открытым способом, так и методом горизонтально-направленного бурения, специалисты установят резервуар и смонтируют водопроводную насосную станцию, организуют проезд, ограждение площадки и наружное освещение, восстановят растительный слой и высадят деревья, взамен вырубленных при строительстве сетей. После этого новые сети будут подключены к сетям омского водоканала.

Напомним, проект нового водопровода для поселка Октябрьского был разработан и одобрен в 2022 году. С введением его в строй жители поселка будут обеспечены питьевой водой, качество которой соответствует требованиям СанПиН.

Ранее поселок обеспечивался технической водой по трубам «Омского бекона». Но в апреле 2022 года ситуация с водоснабжением поселка Октябрьский перешла в критическую фазу, - в связи с износом трубопровода и долгом потребителей, водоснабжение было перекрыто. С этого момента водоснабжение потребителей осуществлялось подвозом воды в цистернах. Параллельно администрация Омского муниципального района проводила проектно-изыскательские работы по строительству нового трубопровода.