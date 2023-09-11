Омские работодатели не могут найти медиков, строителей и бухгалтеров

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Медиков, строителей и бухгалтеров не могут найти омские работодатели. К такому выводу пришли аналитики НН.ру.
Несколько месяцев в Омской области наблюдается дефицит кадров. Компании активно ищут сотрудников сферы автобизнеса, рабочего персонала, работников по добыче сырья и производству, розничной торговле
– Сегодня соотношение спроса и предложения на рынке труда отражает тревожную для работодателей закономерность – число вакансий увеличивается, а резюме уменьшается, - поясняют аналитики.
А вот чересчур много вакансий наблюдается в сферах «развлечения, искусство, массмедиа», «стратегии, инвестиции, консалтинг» и «маркетинг, реклама, PR».
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