Виталий Хоценко: дан старт созданию первого частного IT-парка в Омской области

Фото: omskportal.ru

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев и глава Омской области Виталий Хоценко провели встречу с представителями бизнес-сообщества в ИТ-сфере и вузов. По ее итогам был подписан ряд соглашений.

Ключевыми темами стали обсуждение предложений омских компаний и вузов по развитию ресурсов отрасли информационных технологий.

Во встрече приняли участие представители около 50 компаний-лидеров ИТ-отрасли. Всего в регионе ведут свою деятельность около 1,5 тысячи компаний, которые так или иначе связаны с ИТ-сферой.

Президент Ассоциации цифрового развития региона «Омская цифра» Константин Курдюмов озвучил пожелания отраслевого сообщества по изменению ипотечного кредитования для ИТ-специалистов и условий включения в реестр ИТ-компаний.

В ходе встречи были также представлены результаты реализации федерального проекта «Цифровая кафедра» и участия студентов омских вузов в общероссийских и международных конкурсах. Кроме того, участники предложили провести на территории Омской области международный фестиваль «ИТ-Казантип».

Виталий Хоценко выступил с предложением о создании инициативной группы, которая займется отработкой идей, озвученных участниками встречи. Помимо этого, правительство Омской области готово помочь в организации молодежных активностей посредством поиска помещений или софинансирования расходов с бизнесом.

Максут Шадаев отметил, что увидел в Омске высокую заинтересованность и готовность к цифровой трансформации. По его словам, все необходимые компетенции в регионе есть.

— Мы обсудили, как поддержать ИТ-бизнес, какие решения нужно принять. В первую очередь, это налоговые преференции и НДФЛ на доход физических лиц. Есть интересные проекты, будем их реализовывать. Кроме того, у нас дан старт созданию частного IT-парка в нашем регионе. И будем думать, как снизить арендную плату для арендаторов, резидентов и применить механизм снижения налогов на имущество, на землю, и многие другие вопросы, по которым найдём решение. Минцифры РФ поддерживает, а с такой поддержкой все преграды преодолеем. Уверен, что на карте цифровизации Российской Федерации Омская область будет заметна, — сказал Хоценко.

По итогам встречи правительство Омской области и АО «ЭР Телеком Холдинг» подписали соглашение о создании первого частного ИТ-технопарка «ОмскДиджитал».