24 минерализованные полосы пропашут в Омске за 800 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 800 тысяч рублей в Омске пропашут 24 минерализованные полосы. Об этом сообщают в горадминистрации.

Сейчас мэрия ищет подрядчика, максимальная цена вопроса 800 тысяч рублей. Обустройство должно спасти территории от пожаров.

– После обследования были определены 14 участков общей протяженностью более 24 км. Там подрядчик должен обустроить минерализованные полосы шириной не менее 10 метров, – отметили в мэрии.

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