Глава минцифры РФ Максут Шадаев приехал в Омск

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

В Омск приехал глава минцифры РФ Максут Шадаев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Виталий Хоценко.

Глава региона пояснил, что на базе омского региона запустит пилотный проект по цифровому развитию.

- Запустим пилотный проект по предоставлению построенной инфраструктуры УЦН 2.0 (устранение цифрового неравенства) для обслуживания абонентов других операторов связи. Так, обеспечим наши сельские населенные пункты современными цифровыми услугами, чтобы все были в зоне доступе, - уточнил Хоценко.

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