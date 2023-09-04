АО «Омск РТС» сообщает о плановых гидравлических испытаниях

С 10:00 05.09.2023 до 16:00 06.09.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода II луча КРК совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются трубопроводы в районе улиц: Рокоссовского, бульвар Космонавтов, Фугенфирова.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.