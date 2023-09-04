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НовостиОбщество4 сентября 2023 6:06

АО «Омск РТС» сообщает о плановых гидравлических испытаниях

Источник:kp.ru

С 09:00 до 20:00 05.09.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Западного луча ТЭЦ-3 совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителями.

Гидравлическим испытаниям подвергаются трубопроводы в районе улиц: проспект Мира, Нефтезаводская, 20 Партсъезда.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.