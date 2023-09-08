В Омске из-за многочисленных нарушений временно закрыли пенсионат для пожилых

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокуратура Кировского округа обратилась в суд с требованием приостановить деятельность пансионата для пожилых «Здравница Алтая», расположенный по улиц 4-й Любинской. Ранее в ходе проверки ведомство выявило множество нарушений.

— Установлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности, здравоохранении, угрожающие жизни и здоровью постояльцев, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил приостановить деятельность пансионата, а пенсионеров переселить в другие учреждения.

Сейчас региональное минтруда занимается переселением пенсионеров в другие подобные учреждения.

Следующее судебное заседание запланировано на 14 сентября 2023 года.

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