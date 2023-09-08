Омских водителей призывают соблюдать меры безопасности в условиях тумана

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госавтоинспекция призывает омских водителей соблюдать меры безопасности в условиях тумана. Напомним, согласно прогнозу синоптиков, в Омской области в ночные и утренние часы в ближайшие сутки сохранятся густые туманы.

В условиях тумана водителей призывают соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, ехать только при ближнем свете фар, при обгоне и перестроении на трассе включать «поворотники», воздержаться от остановок на неосвещенных дорогах в темное время суток (в случае технической неисправности следует включить аварийную сигнализацию или выставить позади автомобиля знак аварийной остановки)

Кроме того, автомобилистам рекомендуют протереть изнутри стекла, а также проверить световых приборов.

Пешеходам при движении по проезжей части и обочине в темное время суток и при плохой видимости рекомендуют использовать световозвращающие элементы на одежде или яркую одежду.

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