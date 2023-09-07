Омские эколята вместе с регоператором убрали свалку на берегу озера Чередовое

Фото: ООО "Магнит".

Реликтовое озеро Чередовое и соленое озеро, расположенное в парке им. 30-летия Победы – самые популярные у омичей места отдыха, настолько популярные, что после окончания лета эти красивейшие уголки природы начинают напоминать свалку.

Пластиковые бутылки, упаковка от мороженого, чипсов, стаканчики из-под кофе, одноразовая посуда — к сожалению, убирать за собой все это отдыхающие не спешат. Недавно в соцсетях жители Омска даже жаловались на нелюдей, устроивших свалку на берегу озера Чередовое.

Сегодня 186 воспитанников Омской детской общественной организации «Экологический центр» в возрасте от 11 до 15 лет вручную убрали территории рядом с этими озерами. Отходы, собранные волонтерами, региональный оператор отправил на обработку – они поступили на мусоросортировочные заводы. Оттуда, отобранные полезные фракции в виде вторсырья уедут на переработку и смогут принести пользу людям, в виде труб для водопровода, тазиков, ледянок для катания с горки и других нужных вещей.

Фото: ООО "Магнит".

«Мы приучаем мальчишек и девчонок беречь природу. Очень благодарны всем, кто нам помогает в этом, спасибо также родителям, за то, что с готовностью отпускают детей на такие мероприятия. Очень надеемся, что сознательность омичей, глядя на то, как дети убирают мусор за взрослыми повысится и они перестанут мусорить на природе, а эти места надолго останется такими чистым, какими их сегодня после себя оставили дети», - говорит Татьяна Ряполова, педагог-организатор бюджетного учреждения «Детский ЭкоЦентр».

В пресс-службе регоператора добавили, что компания поддерживает активных и неравнодушных омичей в желании навести чистоту в родном городе, поэтому идем волонтерам навстречу и помогаем вывезти отходы.

«Воспитывать нужно собственным примером, и она, конечно, не только в том, чтобы за кем-то убирать мусор. Для того, чтобы в городе, во дворе, в парке было чисто, достаточно просто доносить свой мусорный пакет до контейнеров, и результат не заставит себя ждать», — уверен генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян.