В Омской области выставили на продажу два сельских клуба

Клуб в селе Любино-Малороссы Фото: torgi.gov.ru

В Омской области администрации двух сельских поселений объявили аукционы на продажу зданий клубов, находящихся в муниципальной собственности.

Первый объект находится в ауле Кудук-Чилик Екатеринославского сельского поселения в Шербакульском районе. Согласно информации на портале «ГИС Торги», здание клуба площадью 231,1 кв. м. в поселении находится в аварийном состоянии. Потенциальному покупателю предлагают его разобрать на стройматериалы. Начальная цена — 45 тысяч рублей. Торги пройдут 9 октября.

Клуб в ауле Кудук-Чилик Фото: torgi.gov.ru

В Любинском районе продается здание сельского клуба площадью 435,8 кв. м., расположенное в селе Любино-Малороссы. Разрешенный вид использования — для размещения объектов культуры. За него администрация Любино-Малоросского сельского поселения просит 894 тысячи рублей. В марте 2023 года муниципалитет пытался продать клуб за 3,02 миллиона рублей, однако желающих не нашлось. Повторные торги должны пройти 11 октября.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru