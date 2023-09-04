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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 16:07

В Омске зафиксировано почти трехкратное превышение ПДК сероводорода

Превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества наблюдалось в Ленинском округе
Елена УРМАНОВА
В Ленинском округе было зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 2,8 раза.

В Ленинском округе было зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 2,8 раза.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 4 сентября в Ленинском округе было зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 2,8 раза. Об этом сообщило министерство экологии и природных ресурсов Омской области.

5 сентября, по прогнозам минприроды, будет наблюдаться пониженный уровень загрязнения омского воздуха.

Отметим, что сероводород – вредное для человека вещество. По информации из открытых источников, вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода может вызвать недомогание: головокружение, головную боль, тошноту. В значительных дозах вещество приводит к коме, судорогам, отеку легких и смерти.