В Омске на Маршала Жукова изменили схему движения

Омичей просят быть внимательными и соблюдать новые правила организации движения на перекрестке Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городском департаменте транспорта рассказали об изменениях в организации дорожного движения на пересечении улиц Маршала Жукова и Красных Зорь. При движении от улицы Масленникова в сторону улицы 10 лет Октября запретили левый поворот.

Такая мера поможет снизить количество ДТП, а также увеличить пропускную способность на этом участке. Омичей просят быть внимательными и соблюдать новые правила организации движения на участке дороги.

– В качестве альтернативных вариантов проезда предлагается: поворот налево в районе пересечения улицы Маршала Жукова с улицами Чкалова, Почтовая и Лермонтова; движение со стороны улицы Бульварной по улице Пушкина, без заезда на улицу Маршала Жукова, – отмечают в мэрии Омска.