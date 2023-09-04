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НовостиОбщество4 сентября 2023 14:49

В Омске на Маршала Жукова изменили схему движения

На пересечении улиц Маршала Жукова и Красных Зорь запретили левый поворот
Елена УРМАНОВА
Омичей просят быть внимательными и соблюдать новые правила организации движения на перекрестке

Омичей просят быть внимательными и соблюдать новые правила организации движения на перекрестке

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городском департаменте транспорта рассказали об изменениях в организации дорожного движения на пересечении улиц Маршала Жукова и Красных Зорь. При движении от улицы Масленникова в сторону улицы 10 лет Октября запретили левый поворот.

Такая мера поможет снизить количество ДТП, а также увеличить пропускную способность на этом участке. Омичей просят быть внимательными и соблюдать новые правила организации движения на участке дороги.

– В качестве альтернативных вариантов проезда предлагается: поворот налево в районе пересечения улицы Маршала Жукова с улицами Чкалова, Почтовая и Лермонтова; движение со стороны улицы Бульварной по улице Пушкина, без заезда на улицу Маршала Жукова, – отмечают в мэрии Омска.