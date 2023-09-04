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НовостиОбщество4 сентября 2023 13:57

Омские таксисты поборются за звание лучшего таксиста страны

Победитель федерального этапа конкурса получит 150 тысяч рублей и автомобиль
Елена УРМАНОВА
Призовой фонд регионального этапа конкурса – 30 тысяч рублей

Призовой фонд регионального этапа конкурса – 30 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

26 сентября в Омской области состоится Всероссийский конкурс «Лучший водитель такси в России». Мероприятие пройдет при поддержке областного минтранса и Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Принять участие в конкурсе могут все желающие таксисты из Омской области. Конкурсанты должны будут продемонстрировать знание правил дорожного движения, закона о такси. А также водителям нужно будет показать навык плавного вождения. Для этого на крышу машины ставят стакан с водой. Задача участников – удержать стакан на крыше и не расплескать воду.

Призовой фонд регионального этапа – 30 тысяч рублей. Дальше бороться за звание лучшего водителя омские таксисты будут уже на федеральном уровне. Лучший водитель страны получит 150 тысяч рублей и автомобиль.