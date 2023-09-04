В Омске на улице Ермака установят новые светильники

В приоритете – обеспечить освещение во дворах детских садов и школ Фото: Елена УРМАНОВА

Как сообщает городская администрация, на улице Ермака установят новые светильники. Современные светильники будут освещать дорогу от улицы Куйбышева до Богдана Хмельницкого.

Сейчас работы по установке новых линий наружного освещения ведутся на 8 городских объектах. В первую очередь светильники установят на подходах к детским садам и школам.

Всего с начала года в Омске было построено 12 новых линий наружного освещения. Общая протяженность составила около 9 километров. Из городского бюджета на эти цели выделили около 27 миллионов рублей.