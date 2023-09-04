В Омске потеплеет к концу рабочей недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К концу рабочей недели ожидается потепление в Омской области. Об этом сообщают местные синоптики.

- Циклонические вихри не хотят уступать свое место антициклональным процессам, стараясь удержаться над нашей территорией как можно дольше. В ближайшие 4-6 сентября дни прогнозируется прохладная погода. Дожди разной интенсивности и продолжительности. Преобладающая температура воздуха ночью +5…+10°С, днем +12…+17°С, - комментирует начальник ФГБУ «Обь - Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

А вот уже с 7 сентября погода начнет налаживаться. Количество облачности уменьшится, осадков станет меньше.. Температура воздуха на территории области составит +4…+9°С, днем +14…+19°С.

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