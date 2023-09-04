Жительница Омска отсудила у «УК «Сервис» 591 тысячу рублей за затопленный подвал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За затопленный подвал 591 тысячу рублей отсудила у «УК «Сервис» жительница Омска. Подробности рассказали судебные приставы.

Спорный объект расположен в Советском округе. Подвальное помещение площадью 175 «квадратов» постоянно находилось в сырости из-за систем трубопроводом, за которыми не следили.

– В результате на поверхности потолка и стен нежилого помещения образовались пятна, разводы грязи и следы плесени. Произошла деформация гипсокартонных листов, отслоение и вспучивание шпаклевочного и окрасочного слоя, – уточнили в ведомстве.

В суд обратилась местная жительница. она потребовала у домоуправительной компании «круглую» сумму. Правда, руководство не захотело исполнять решение суда. Тогда приставы удержали деньги на счетах компании в счет погашения долга. Также запретили юрлицу совершать регистрационные действия с автотранспортными средствами.

К слову, женщина получила всю сумму, а с УК дополнительно взыскали 7% исполнительного сбора.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru