Омское конструкторское бюро набирает сотрудников на производство

Фото: Иван МАКЕЕВ

На производство набирает сотрудников Омское машиностроительное конструкторское бюро. Накануне прошла ярмарка вакансий.

Как сообщили в региональном минтруда, каждую пятницу соискатели получают от крупнейших работодателей региона подробную информацию о рабочих местах и условиях труда. Устроиться на работу можно буквально из «первых рук».

В кадровом центре «Работа России» представители предприятий проводят первичное собеседование и пополняют банк резюме кандидатов.

АО «ОМКБ» открыло более 30 вакансий: инженеров-технологов, инженеров-конструкторов по направлению «Машиностроение и металлообработка», а также токарей, фрезеровщиков, контролеров станочных и слесарных работ, слесарей механосборочных работ, доводчиков деталей, шлифовщиков и других специалистов.

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