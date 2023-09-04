Омское конструкторское бюро набирает сотрудников на производство

Фото: Иван МАКЕЕВ
На производство набирает сотрудников Омское машиностроительное конструкторское бюро. Накануне прошла ярмарка вакансий.
Как сообщили в региональном минтруда, каждую пятницу соискатели получают от крупнейших работодателей региона подробную информацию о рабочих местах и условиях труда. Устроиться на работу можно буквально из «первых рук».
В кадровом центре «Работа России» представители предприятий проводят первичное собеседование и пополняют банк резюме кандидатов.
АО «ОМКБ» открыло более 30 вакансий: инженеров-технологов, инженеров-конструкторов по направлению «Машиностроение и металлообработка», а также токарей, фрезеровщиков, контролеров станочных и слесарных работ, слесарей механосборочных работ, доводчиков деталей, шлифовщиков и других специалистов.
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