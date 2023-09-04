20 млн рублей заработали омские подростки во время каникул

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Во время каникул омские подростки заработали 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в горадминистрации.
На пришкольных участках, улицах и скверах трудились 2 тысячи человек. Ребята занимались благоустройством, уборкой и озеленением
Такая поддержка молодежи создана в рамках социального проекта «Трудовое лето». Подростки за неполный рабочий день могли в месяц получить 6,5 тысяч рублей. Также к этой сумме из Центра занятости населения дополнительно выплачивалась материальная поддержка в размере почти 2,2 тысячи.
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