Юрий Маркушин возглавил муниципальный приют Омска

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Муниципальный приют Омска возглавил Юрий Маркушин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

- Юрий Владимирович известен в среде волонтеров и зоозащитников, имеет большой опыт административно-хозяйственной деятельности и управленческой работы в приюте для животных «Добрые руки». Ранее работал в социальных и коммерческих структурах, правоохранительных органах, - рассказал градоначальник.

Мэр распорядился, чтобы новый руководитель в ближайшее время встретился с зоозащитниками и КТОСами для разработки оптимальной схемы вылова бездомных животных, их стерилизации и вакцинации.

Что касается предыдущего директора, то Евгений Вольф покинул кресло, по словам мэра, по собственному желанию.

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