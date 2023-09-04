Юрий Маркушин возглавил муниципальный приют Омска

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста
Муниципальный приют Омска возглавил Юрий Маркушин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.
- Юрий Владимирович известен в среде волонтеров и зоозащитников, имеет большой опыт административно-хозяйственной деятельности и управленческой работы в приюте для животных «Добрые руки». Ранее работал в социальных и коммерческих структурах, правоохранительных органах, - рассказал градоначальник.
Мэр распорядился, чтобы новый руководитель в ближайшее время встретился с зоозащитниками и КТОСами для разработки оптимальной схемы вылова бездомных животных, их стерилизации и вакцинации.
Что касается предыдущего директора, то Евгений Вольф покинул кресло, по словам мэра, по собственному желанию.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru