Виталий Хоценко проведал семью омского бойца, который сейчас находится на СВО

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Семью омского бойца, который сейчас находится на СВО проведал врио губернатора Виталий Хоценко. 4 сентября глава региона находится с визитом в Павлоградском районе.

Тепло встретили Хоценко семья Романа Мазепы. Сейчас он находится на Украине, а дома его ждут родители и восьмилетний сын.

- Работу в Павлоградском районе начал с посещения семьи защитника Отечества Романа Геннадьевича Мазепы. В этом году он получил «Орден Мужества». Пообщался с родителями Романа, уточнил, чем можем помочь. Будем всегда наших парней поддерживать, - отметил Хоценко.

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