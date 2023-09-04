70% омичей не считают родной город лучшим для карьеры

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Родной город лучшим для карьеры не считают 70% омичей. Такой вывод сделали аналитики сервиса SuperJob.

Статистики подсчитали, что 15% местных жителей еще верят обещаниям о карьерной лестнице. Ежегодно градус наивности падает. Так, в 2014-м оптимистов было 18%, в 2018-м - 16%, а в 2022-м вовсе 10%.

Между тем, лидером рейтинга стала Москва, на второй строчке заслуженно расположился Санкт-Петербург.

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