В Омской области составили рейтинг вымирающих деревень

Фото: Иван МАКЕЕВ
Рейтинг вымирающих деревень составили в Омской области. Министерство регионального развития опубликовало документ, который содержит стратегию развития пожарной безопасности региона.
Согласно последним данным, с 2016 по 2022 год 13,19% жителей покинули Усть-Ишимский район. Так, из сел Кайсинское и Кайлинское за этот период уехали 159 человек.
За шесть лет уехали 2 520 жителей Называевского района. Там только в Князевском стало на 186 человек меньше. Убыль - 11,72%.
2 300 омичей покинули Муромцевский район. Здесь убыль составила 10%. Недалеко «ушел» и Тарский район. Там за шесть лет из деревень уехали1 904 человека.
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