Волонтеры и хоккеисты высадили у академии «Авангард» липы, сосны, яблони и клены

Фото: Андрей Шавин

Волонтеры Омского НПЗ и хоккеисты приняли участие в экоакции по озеленению территории у академии «Авангард». К волонтерам подключился генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов и капитан команды Дамир Шарипзянов. Территория у академии стала первой в проекте по созданию новых зеленых пространств «Зеленая среда», который запустила «Газпром нефть». В рамках акции в ближайшее время озеленят территории спортивных, социальных и культурных объектов города. Там будет высажено более 850 деревьев.

Работу участников акции, высадивших более 80 взрослых деревьев и кустарников, отметил глава Омской области Виталий Хоценко.

«Омск должен сохранить за собой звание «Города сада». Важно, что Омский НПЗ и другие наши предприятия помогают и делают это комплексно, на долгосрочную перспективу. Ведь нужно правильно подобрать вид и возраст деревьев для нашего региона. Вовремя посадить, ухаживать. Благоустроенные территории украшают облик города, а новые деревья улучшают его экологию. Приятно, что и наша молодёжь участвует и не остается равнодушной к будущему города», - сообщил Виталий Хоценко.

Основой аграрной композиции, составленной при помощи опытных агрономов, стали горные сосны, ели, декоративные яблони, клены и туи. Растения подбирались с учетом приживаемости, климатических особенностей региона и внешней эстетики. Автор ландшафтной концепции Евгений Зинченко уточнил, что ели и сосны формируют красивый вид в любое время года, а зрелые клены предпочли в качестве некапризного паркового дерева. Туя же оказалась удачным решением для формирования круглогодичных живых изгородей. По словам генерального директора Омского НПЗ, для предприятия и сотрудников важно сохранение экологии региона, которая является одним из важнейших приоритетов «Газпром нефти».

«Омский НПЗ участвует в федеральном проекте «Чистый воздух» и продолжает повышать экологические стандарты производства. Но наши экологические и социальные инициативы не ограничиваются только предприятием. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» мы ежегодно реализуем множество проектов по благоустройству и озеленению города. И мне приятно, что проект «Зеленая среда» стартует в Омске в «День нефтяника», наш профессиональный праздник», - уточнил Олег Белявский.

Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».