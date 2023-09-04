Сбил и уехал: полиция разыскивает водителя, сбившего насмерть 62-летнюю пенсионерку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области полицейские разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода сегодня ночью в Калачинске.

По предварительной версии, что водитель неустановленного автомобиля при движении по улице Новоселов в Калачинске в районе дома сбил пешехода. После ДТП управлявший авто гражданин скрылся с места

Пешеход — 62-летняя женщина — скончался на месте ДТП.

Очевидцев просят сообщить любую информацию по телефону 102.

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