Смертельное ДТП: под Омском в аварии погибла 35-летняя водитель иномарки, двое детей пострадали

Фото: Госавтоинспекция.

Вечером в воскресенье, 3 сентября, на дороге в Большеуковском районе Омской области иномарка слетела в кювет и перевернулась, водитель погиб на месте.

По предварительной версии, 35-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Киа Серато», при движении по дороге «Подъезд к с. Белогривка» выехала на правую по ходу движения обочину, не справилась с управлением, в результате чего легковушка слетела в кювет, где и опрокинулась.

Водитель скончалась на месте ДТП. Находившиеся в авто 4-летняя девочка и 14-летний мальчик были доставлены в больницу.

Окончательные обстоятельства и причины происшествия полицейские установят в ходе проверки.

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