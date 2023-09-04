Жители Омской области тратят до 11,2% семейного бюджета на оплату услуг ЖКХ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омские семьи тратят на оплату ЖКУ до 11,2% дохода. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного РИА «Новости» по итогам 2022 года. Составители учили затраты домохозяйств на топливо для отопления и освещения жилья.

Омская область оказалась на 70-м месте среди российских регионов. Среднестатистическая омская семья тратит на оплату коммунальных услуг 4533 рубля или 11,2% совокупного дохода. По сравнению с 2021 годом расходы на ЖКУ и топливо снизились на 0,7%.

Первое место в рейтинге — Дагестан. Меньше всего за услуги ЖКХ в России платят семьи в Дагестане — 6,2% или 3604 рубля. Во-первых, это объясняется сравнительно теплым климатом в регионе, а во-вторых, дагестанцы часто не оплачивают счета за «коммуналку». Ранее республика заняла третье место в России по объему долгов по ЖКХ. Как свидетельствуют данные РИА «Новости», жители Дагестана задолжали коммунальщикам 32,2 миллиарда рублей. Больше только жители Москвы и Подмосковья.

Последнее место в рейтинге досталось Магаданской области. Там на оплату ЖКУ уходит до 13,7% семейного бюджета или 9726 рублей.

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