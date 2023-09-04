Золоотвал одной из омских ТЭЦ засыпали после вмешательства прокуратуры

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Структурное подразделение АО «ТГК-11» после вмешательства омской межрайонной природоохранной прокуратуры устранило нарушения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. Речь идет о ТЭЦ-5, расположенной в пригороде Омска.

Ранее прокуратура провела проверку на предприятии. Поводом для нее стали обращения омичей, а также сообщения в СМИ о загрязнении воздуха и земельных участков золой.

— В ходе проверки было установлено, что используемая система орошения одной из секций золоотвала не обеспечивает достаточное смачивание золошлаковых отходов на всей площади секции, в результате чего при порывах ветра допускается разнос золы с ее поверхности и загрязнение атмосферного воздуха, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По факту выявленных нарушений руководителю АО «ТГК-11» было внесено представление, а предприятие было привлечено к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере всего 80 тысяч рублей.

На сегодня АО «ТГК-11» провело все необходимые мероприятия по пылеподавлению одной из секций золоотвала ТЭЦ-5 — закрытию всей площади зольных пляжей глиной, суглинком. Факт завершения работ по устранению нарушения подтвердила выездная прокурорская проверка.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru