Омская школьница поучаствовала в открытом уроке, проведенном Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба Движения Первых Омской области

В День знаний, 1 сентября, омская школьница, участница регионального отделения «Движения первых» Алина Новоселова приняла участие в открытом уроке «Разговор о важном», который провел Президент РФ Владимир Путин. Всего мероприятие посетили 30 школьников со всей стороны, выдающихся достижений в учебе, среди которых были победители олимпиад и конкурсов, участники «Движения Первых».

Подростки смогли пообщаться с Путин, в частности, затронуть значимые вопросы, касающиеся развития детского движения в стране, обсудить качество образования, поговорить о нанотехнологиях и кино, о популяризации науки, об учителях и наставниках.

— Я испытывала невероятный трепет, понимая, что передо мной – Президент России. В разговоре с ним я затронула тему трудового воспитания. По моему мнению, это готовит школьников ко взрослой жизни, развивает внутренний стержень. Я попросила Владимира Путина создать в каждой школе оборудованные современные мастерские, где ребята могли бы учиться и создавать что-то новое для себя и для общества, — поделилась Алина Новоселова.

Владимир Путин в ходе общения со школьниками отметил, что у нас очень яркое и талантливое поколение, которое готово работать на благо страны.

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