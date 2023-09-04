Омский парк оригинально поздравил горожан с 3 сентября, вспомнив знаковую песню

Фото: скриншот видео.

В воскресенье, 3 сентября, парк развлечений «Вокруг света», расположенный на «Зеленом острове», «оригинально» поздравил омичей с 30-летним юбилеем песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского.

Вечером 3 сентября 68-метровом колесе обозрение запустили иллюминацию в виде листка календаря с цифрой 3 и строчкой песни — «Я календарь переверну - и снова третье сентября».

Добавим, парк «Вокруг Света» постоянно поздравляет омичей с различными праздниками, используя подсветку своего колеса обозрения. Однако у колеса появился серьезный конкурент — омская телебашня. Ранее «КП-Омск» писала, что на 196-метровой телевышке установили подсветку и медиафасад. Она стала первым подобным объектом, подсвеченным таким образом, во всей Сибири.

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