Глава Омской области Хоценко посетил семью участника СВО в Саргатском районе

Фото: omskportal.ru

Врио губернатора Виталий Хоценко в ходе рабочей поездки в Саргатский район провел традиционную встречу с семьей участника СВО. В этот раз глава региона встретился с родными Дениса Пахрамовича, находящегося сейчас в зоне проведения специальной военной операции.

Военнослужащий в прошлом году получил ранение. После лечение ему дали отпуск для восстановления. Мужчина, будучи в отпуске, открыл в родном селе Нижнеиртышское мастерскую по ремонту и обслуживанию техники.

Пока сельчанин находится на фронте, работой в мастерской управляет его дядя, в чем ему помогают сыновья Дениса.

— В Саргатском районе побывал у семьи участника СВО, ветерана боевых действий Дениса Леонидовича Пархамовича. Дома ждут супруга Светлана и двое сыновей - Максим и Даниил, которые гордятся своим героем. Будем поддерживать!, — поделился Хоценко в своем телеграм-канале.

Напомним, глава региона вместе с командой правительства посетит Русско-Полянский и Павлоградский районы. Там Хоценко проведет традиционные встречи с местными жителями.

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