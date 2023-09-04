Глава Омской области Хоценко посетил семью участника СВО в Саргатском районе

Фото: omskportal.ru
Врио губернатора Виталий Хоценко в ходе рабочей поездки в Саргатский район провел традиционную встречу с семьей участника СВО. В этот раз глава региона встретился с родными Дениса Пахрамовича, находящегося сейчас в зоне проведения специальной военной операции.
Военнослужащий в прошлом году получил ранение. После лечение ему дали отпуск для восстановления. Мужчина, будучи в отпуске, открыл в родном селе Нижнеиртышское мастерскую по ремонту и обслуживанию техники.
Пока сельчанин находится на фронте, работой в мастерской управляет его дядя, в чем ему помогают сыновья Дениса.
— В Саргатском районе побывал у семьи участника СВО, ветерана боевых действий Дениса Леонидовича Пархамовича. Дома ждут супруга Светлана и двое сыновей - Максим и Даниил, которые гордятся своим героем. Будем поддерживать!, — поделился Хоценко в своем телеграм-канале.
Напомним, глава региона вместе с командой правительства посетит Русско-Полянский и Павлоградский районы. Там Хоценко проведет традиционные встречи с местными жителями.
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