Очаг в подсобном хозяйстве: в Седельниковском районе Омской области ввели карантин из-за опасного инфекционного заболевания

В Седельниковском районе Омской области до 28 октября ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора был опубликован на государственном портале правовой информации.

Согласно документу, очаг бешенства был обнаружен на территории подсобного хозяйства, расположенного в селе Новоуйка Седельниковского района по адресу улица Куйбышева, 63. Какое именно животное было заражено бешенством, не сообщается.

На территории подсобного хозяйства и в радиусе 1 км от него введены ограничительные меры, включающие: запрет на лечение больных восприимчивых животных; запрет на посещение посторонними хозяйства, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных; запрет на снятие шкур с трупов восприимчивых животных и другие.

В самом населенном пункте, где был обнаружен очаг бешенство, запрещены проведение ярмарок, связанных с перемещением животных, вывоз животных, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

Отметим, в Омской области с начала 2023 года были зарегистрированы более 30 случаев бешенства.

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