В центре Омска произошел обрыв контактной сети троллейбусов

Фото: admomsk.ru.

В Омске днем 3 сентября произошел обрыв троллейбусных проводов на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Маяковского, спровоцировавший остановку движении электротранспорта. В результате произошедшего никто не пострадал. Информация об инциденте появилась в социальных сетях.

По информации из открытых источников, движение троллейбусов на этом участке на данный момент полностью восстановлено.

Напомним, ранее в Омске на несколько часов приостанавливали движение троллейбусов на участке Красного Пути из-за ремонта поврежденной контактной сети.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru