Новый тюремный срок: в Омске 39-летняя рецидивистка воспользовалась чужой банковской картой, найденной на улице

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омске 39-летняя рецидивистка потратила деньги с чужой банковской карты, найденной на улице.

В полицию ранее обратилась 28-летняя омичка с заявлением о краже денежных средств с банковской карты. Как рассказала правоохранителям девушка, после прогулки с собакой на проспекте Мира она обнаружила пропажу карты. В скором времени на ее телефон поступили сообщения о списании с карты 1800 рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что покупки осуществляла неизвестная женщина в магазинах в Кировском округе. Личность незнакомки, завладевшей картой, удалось установить после опроса продавцов торговых точек.

Как оказалось, потерянную банковскую карту себе присвоила 39-летняя местная жительница, которая ранее была неоднократно судима за кражи и хранение наркотиков. Задержанная рассказала, что карту нашла на улице и решила ей воспользоваться для покупки товаров.

В отношении рецидивистки правоохранители завели уголовное дело по по ч. 3 ст. 158 УК («Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств»). Ей может грозить новый тюремный срок.

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