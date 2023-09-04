Пропал с 25 августа: в Омске идут поиски 32-летнего мужчины с татуировкой «Брат за брата» на предплечье

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».
В Омске разыскивают 32-летнего Ивана Сенникова с татуировкой «Брат за брата», пропавшего еще 25 августа.
Последний раз мужчину видели 25 августа на улице 3-й Енисейской на Левобережье в Омске. С тех пор информация о его местонахождении отсутствует.
Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения, глаза серо-голубые, нос средний прямой, волосы темно-русые волнистые короткие, зубы желтые редкие.
Особые приметы: татуировка «Брат за брата» на предплечье, татуировка на левом плече, татуировка на ноге (икроножная мышца).
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).
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