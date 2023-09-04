«Ничего святого!»: в Омской области вандалы разгромили очередное кладбище

Фото: https://vk.com/inci55

Под Омском вандалы разгромили еще одно кладбище. В этот раз неизвестные орудовали на погосте в Черлакском районе. Там они украли все надгробия с могил. Фото с последствиями «работы» неизвестных омичи опубликовали в соцсетях.

— Сегодня приехали на Черлакское кладбище и нас ждал сюрприз! Нет надгробия, и это не только у нас, по всему кладбищу сняты надгробия. Ничего нет святого, даже здесь! — говорится в посте.

Комментаторы рекомендовали автору поста обратиться в полицию. Одна из омичек отметила, что подобная ситуация на черлакском кладбище происходила и раннее.

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