Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области до середины новой рабочей недели сохранится умеренно теплая погода, дожди продолжатся. Подробнее о том, какой будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, днем сегодня, 4 сентября, воздух прогреется до +13...+18 градусов. местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Во вторник, 5 сентября, в ночные часы ожидается от +4 до +9 градусов. Днем температура воздуха составит +12...+17 градусов. В течение суток местами по территории региона пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный со скоростью от 5 до 12 м/с.

В среду, 6 сентября, погода в Омске на день существенно не изменится. Так, в ночные часы столбик термометра опустится до +4...+9 градусов. Днем будет от +12 до +17 градусов. В течение суток местами пройдет дождь. Ветер ожидается западный, северо-западный от 4 до 11 м/с.

Отметим, удивительно, но режим неблагоприятных метеоусловий на сегодня и ближайшие дни пока не объявляли.

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